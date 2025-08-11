Путешествия
20:45, 11 августа 2025Путешествия

У двух туристок украли из номера отеля 11 сумок Birkin и украшения на 92 миллиона рублей

Daily Mail: В отеле Сен-Тропе у двух туристок украли вещи на 1 миллион евро
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

У двух туристок во время отдыха в Европе украли из номера отеля 11 брендовых сумок и украшения на 92 миллиона рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что подруги приехали в Сен-Тропе, Франция, 5 августа и сразу отправились гулять до поздней ночи. Вернувшись в гостиницу, они увидели разгромленный номер, а место в стене, куда был встроен сейф, пустовало. По словам пострадавших, у них украли 11 сумок Hermes Birkin, часы Patek Philippe, чемоданы Dior, ювелирные изделия Van Cleef & Arpels, а также Cartier.

В общей сложности сумма ущерба составила почти миллион евро (92 миллиона рублей). Более того, пропали паспорта женщин. Охрана отеля обыскала номер, но не нашли ничего подозрительного. Ведется расследование.

Ранее у российского туриста украли из номера гостиницы в Париже сотни тысяч рублей. Он приехал 15 мая и положил деньги и банковские карты в сейф своего номера.

