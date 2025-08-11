Украине указали на неизбежность потери территорий

Профессор Кузник: Все знают, что Зеленскому придется разменять территории на мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется разменять территории на мир, это неизбежно и об этом все знают. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

Так профессор прокомментировал предстоящие очные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно», — подчеркнул он.