23:47, 10 августа 2025Мир

В США начали обсуждать возможный обмен территориями между Россией и Украиной

Постпред США при НАТО Уитакер: РФ и США обсуждают обмен территориями с Украиной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В США уже начались обсуждения с российской стороной касательно возможного обмена территориями с Украиной для последующего завершения конфликта. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в беседе с CNN.

По словам чиновника, в обсуждениях участвуют технические группы — они фиксируют все условия возможного обмена. Кроме того, как отметил Уитакер, он знаком с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который высказывался против такого сценария, но для США важнее всего завершение конфликта.

Ранее Уитакер допустил, что Зеленский будет присутствовать на переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, однако окончательное решение на этот счет пока не принято.

