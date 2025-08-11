Интернет и СМИ
11:54, 11 августа 2025

Ургант пошутил в Европе про работу на Первом канале

Ведущий Ургант выступил с программой «Живой Ургант» в Форте-деи-Марми в Италии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант выступил на курорте Форте-деи-Марми в Италии с программой «Живой Ургант». Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Дубай.Report».

Во время творческого вечера 9 августа Ургант выступал с номерами, в частности, пел переделанные известные песни. В программе также участвовали юморист Александр Гудков, актриса и юмористка Екатерина Варнава и музыканты.

В начале одного из номеров Ургант сказал, что за все годы, что он приезжает на итальянский курорт, ничего не изменилось. «И Форте не изменился, и я не изменился. 16 лет назад кто я был? Мальчишка, парень, который мечтает вести свое шоу на Первом канале. Прошло 16 лет, и я опять мальчишка», — пошутил он о работе на российском ТВ.

Ранее отец телеведущего, актер Андрей Ургант признался, что боится публично говорить о сыне. Он добавил, что ни с кем не готов его обсуждать.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. Источник, близкий к Урганту, заявлял, что тогда телеведущий уехал с семьей в Израиль. Позднее он вернулся в Россию.

