В Конгрессе США поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа на Аляске

Конгрессвуман Луна надеется на мирное соглашение на встрече Путина и Трампа

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поделилась с РИА Новости ожиданиями от встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Я надеюсь и молюсь, что оба лидера придут к мирному соглашению по Украине. Президент Трамп не хочет больше войн и продолжает занимать такую позицию не только в отношении Украины, но и по многим конфликтам по всему миру», — отметила конгрессвуман.

Она добавила, что сейчас есть немало мировых лидеров, которые надеются на провал переговоров российского и американского президентов.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».

