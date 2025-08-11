Бывший СССР
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном

В Кремле сообщили, что Путин рассказал Пашиняну о подготовке к встрече с Трампом
Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Подробности беседы политиков раскрыли в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что Пашинян рассказал о результатах встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, прошедшей в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы содействовать нормализации отношений Еревана и Баку.

«Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса», — сообщили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Армения, Азербайджан и США подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Согласно документу, участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет и будет называться «Путь Трампа».

