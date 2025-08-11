В Одессе уничтожили «Тень Пушкина»

В Одессе закрасили серой краской памятный знак «Тень Пушкина»

В Одессе уничтожили памятный знак «Тень Пушкина», посвященный русскому поэту Александру Пушкину. Об этом пишет украинское издание «Думская» в Telegram.

На опубликованных кадрах видна закрашенная серой краской инсталляция. Также на тротуарной плитке, где ранее была «Тень Пушкина», можно заметить информационную табличку. На ней сообщается, что коммунальное предприятие проводит работы по «реорганизации пространства», срок окончания которых — 12 августа.

Памятный знак был открыт в Одессе в 2013 году. «Тень Пушкина» располагалась на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской и представляла собой изображение силуэта поэта.

Ранее стало известно, что в Одесской области снесли памятник Пушкину. Он находился в городе Болград.