В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

Нардеп Дмитрук: Зеленский — самое страшное, что случалось с Украиной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Имя президента Украины Владимира Зеленского стало символом всего самого подлого, разрушительного и страшного, что случалось со страной. Самым страшным кошмаром украинского лидера назвал в Telegram депутат Верховной Рады, покинувший Украину, Артем Дмитрук.

«Зеленский — так теперь можно называть все самое подлое, разрушительное и предательское. (...) Зеленский — это самое страшное, что может случиться с нашей страной», — заявил нардеп.

Он добавил, что на Украине все еще надеются, что Киеву и Москве удастся заключить надежный и долгосрочный мир.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс достичь мира. При этом, по его словам, Киев «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.

