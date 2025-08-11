В Раде предложили кандидатуру на отправку на Аляску вместо Зеленского

Нардеп Дубинский предложил отправить на Аляску Стефанчука вместо Зеленского

Для Киева будет логичнее отправить на российско-американские переговоры на Аляске спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, поскольку он обладает большей легитимностью. Кандидатуру на дипломатическую замену Владимиру Зеленскому предложил в Telegram народный депутат, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Зачем он [Зеленский] там нужен, если он не готов к "конструктиву"? Тем более он нелегитимен, и его подпись ничего не значит», — говорится в публикации.

Нардеп добавил, что Стефанчука по отношению к Зеленскому была бы действительность его подписи как представителя легитимного органа власти согласно текущей политико-правовой ситуации на Украине.

О планировании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно в четверг, 7 августа. Позже лидеры двух стран определились с местом и датой ее проведения — встреча запланирована на 15 августа.