19:24, 11 августа 2025

В Раде заявили об отмывании денег окружением Зеленского через криптовалюту

Нардеп Гончаренко: Есть доказательства отмывания денег окружением Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины имеет доказательства участия окружения президента республики Владимира Зеленского в схеме по отмыванию денег через криптовалюту. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Есть пять миллиардов евро в "крипте". Попытка купить французский банк для отмывания этих средств. Обыск немецких правоохранительных органов у человека, через которого пытались отмыть эти средства», — рассказал о содержании компромата нардеп.

По его словам, чтобы легализовать средства, окружение Зеленского обсуждало покупку банка во Франции, который планировалось зарегистрировать на Олега Шурму — родного брата экс-замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы. Он добавил, что ему неизвестно, как закончилась попытка отмыть деньги.

Ранее стало известно, что НАБУ установило прослушку в квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, попасть на запись которой мог и президент Украины. При этом неизвестно, были ли записаны обсуждения коррупционных схем политиком и бизнесменом.

