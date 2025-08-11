В Раде заявили об отмывании денег окружением Зеленского через криптовалюту

Нардеп Гончаренко: Есть доказательства отмывания денег окружением Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины имеет доказательства участия окружения президента республики Владимира Зеленского в схеме по отмыванию денег через криптовалюту. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Есть пять миллиардов евро в "крипте". Попытка купить французский банк для отмывания этих средств. Обыск немецких правоохранительных органов у человека, через которого пытались отмыть эти средства», — рассказал о содержании компромата нардеп.

По его словам, чтобы легализовать средства, окружение Зеленского обсуждало покупку банка во Франции, который планировалось зарегистрировать на Олега Шурму — родного брата экс-замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы. Он добавил, что ему неизвестно, как закончилась попытка отмыть деньги.

Ранее стало известно, что НАБУ установило прослушку в квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, попасть на запись которой мог и президент Украины. При этом неизвестно, были ли записаны обсуждения коррупционных схем политиком и бизнесменом.

