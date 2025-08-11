Россия
10:32, 11 августа 2025РоссияЭксклюзив

В районе подмосковного аэродрома Кубинка прогремел взрыв в небе

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В небе в районе подмосковного аэродрома Кубинка прозвучал взрыв. Об этом «Ленте.ру» сообщили жители расположенного рядом поселка Новый Городок.

По их словам, взрыв прогремел в 10:25. За 25 минут до этого слышались два глухих хлопка на дальнем расстоянии.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram еще о двух сбитых беспилотниках, летевших на столицу. Район падения обломков он не раскрыл, однако подчеркнул, что на месте работают экстренные службы.

За утро 11 августа Собянин отчитался об уничтожении уже семи дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны России заявило о перехвате минувшей ночью 32-х украинских беспилотников над регионом. Семь из них сбиты в Белгородской области, по пять — в Брянской и Калужской, четыре — в Крыму, по два — в Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областях, а также в Московском регионе, еще один — в Тульской.

    Все новости