ВСУ второй раз за полчаса попытались атаковать Москву

Собянин: Уничтожены еще два летевших на Москву беспилотника

Уничтожены еще два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин.

Это стало второй менее чем за полчаса попыткой украинских войск атаковать город. В 9:35 мск Собянин проинформировал о еще одной отраженной атаке.

Таким образом, за утро 11 августа на подлете к Москвы были перехвачены четыре украинских дрона. Еще два беспилотника силы противоздушной обороны уничтожили на подлете к Москве в течение ночи.

По данным Минобороны, всего в ночь на 11 августа Вооруженные силы Украины атаковали Россию 32 беспилотниками самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Калужской, Тульской Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областями, а также над Крымом и московским регионом.