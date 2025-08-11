Россия
В России оценили риски завоза в страну смертельно опасной лихорадки

Эпидемиологическая опасность заболевания лихорадкой чикунгунья в России отсутствует, однако есть риски возникновения завозных случаев. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его цитирует ТАСС.

На данный момент, по его словам, в стране не зарегистрированы случаи заболевания смертельно опасной лихорадкой. Однако сохраняются риски завозных случаев инфекции.

Чуланов пояснил, что заболевание передается через укусы комаров-переносчиков, которые обитают в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, странах Карибского бассейна и Тихоокеанского региона.

«В связи с изменениями климата и формированием благоприятных условий для комаров — переносчиков лихорадки чикунгунья в последние десятилетия в Европе регистрируются случаи местной передачи инфекции», — пояснил специалист, добавив, что в 2025 году случаи заболевания регистрировали во Франции и Италии.

Ранее врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев назвал россиянам главный симптом лихорадки чикунгунья. По его словам, инфекция поражает суставы, поэтому отличительным признаком заражения является очень сильная боль в них.

    Все новости