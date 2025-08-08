Забота о себе
Забота о себе

Назван главный симптом новой смертельно опасной лихорадки

Врач Зуев назвал сильную боль в суставах главным симптомом лихорадки чикунгунья
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев назвал россиянам главный симптом новой смертельно опасной лихорадки чикунгунья, стремительно охватившей Китай. Его слова приводит aif.ru.

Зуев заявил, что вирус чикунгунья поражает суставы, поэтому отличительным признаком заражения является очень сильная боль в них. «Человек буквально сгибается», — подчеркнул он.

Также, по словам врача, после окончания инкубационного периода, который может длиться от двух до двенадцати дней, поднимается высокая температура — до 40℃. К этим симптомам также может добавиться сильная сыпь.

В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
При этом, как отметил Зуев, это заболевание, как правило, протекает без особых осложнений. «Смертность в результате вируса небольшая, но стоит быть осторожными беременным женщинам и пожилым людям», — пояснил он.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили о риске завоза лихорадки чикунгунья в Россию. В связи с этим на границе задействована система «Периметр», с помощью которой будут выявляться граждане, имеющие признаки инфекционных заболеваний. Отмечается, что в настоящее время на территории России случаев заражения этим вирусом не выявлено.

