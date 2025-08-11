Экономика
02:56, 11 августа 2025Экономика

В России предложили повысить возраст покупки спиртного

В ОП предложили постепенно повысить возраст покупки спиртного до 21 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Возраст покупки спиртного в России необходимо постепенно поднять до 21 года, в том числе из-за совершеннолетних 11-классников. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

«Сегодня большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния», — подчеркнул Рыбальченко.

Ранее стало известно, что ограничение времени продажи алкоголя в Вологодской области привело к возникновению стихийного черного рынка. Жители региона занялись организацией продажи с рук. Запасаться алкогольными напитками с целью сбыта стали таксисты и пенсионерки. Отмечается, что пожилые женщины вечерами сидят у подъездов с сумками, наполненными бутылками пива, вина и водки.

