В России предупредили Азербайджан о последствиях помощи ВСУ

Депутат Госдумы Затулин: Военные поставки из Азербайджана не помогут ВСУ

Военные поставки из Азербайджана не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. О последствиях возможной поддержки Киева оружием Баку предупредил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RTVI.

По данным парламентария, Азербайджан уже осуществлял поставки снарядов на Украину через посредников. «Оружие Украине поставляют гораздо более вооруженные страны, и тем не менее Украине это ничем в сегодняшней ситуации не помогает. Так что угрозы Азербайджана на нас, я думаю, вряд ли подействуют», — сказал он.

Затулин также подчеркнул, что поставки оружия для ВСУ будут рассматриваться Российской армией как военные цели.

Ранее заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» назвала совершенно нормальной помощь Азербайджана Украине, если речь идет о гуманитарной поддержке.

11 августа стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Согласно документу, средства будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.