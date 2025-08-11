Россия
В России отреагировали на выделение средств Украине Азербайджаном

Депутат Журова сочла гумпомощь Баку Украине нормальным шагом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Если говорить про оказание гуманитарной, а не военной помощи Украине Азербайджаном, то это абсолютно нормальный шаг, считает заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией на выделение средств Киеву со стороны Баку она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Согласно документу, средства будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.

«Тут ничего такого нет, они же не военную помощь оказывают, а участвуют в восстановлении мирной жизни. Если говорить о человеческой жизни, то такая помощь могла быть оказана и вне того, что у нас есть конфликт, поэтому, наверное, здесь надо с этой точки зрения рассматривать. Тем более если оборудование у них есть, оно хорошее — людям надо все равно жить. Россия не собирается ухудшать жизнь мирных жителей. Военные цели — это другое дело, а то, что касается людей, мирной жизни — конечно, это нормально», — поделилась депутат.

До этого стало известно, что Баку может снять эмбарго на поставки оружия Киеву, если Вооруженные силы России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине.

    Все новости