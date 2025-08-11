Россия
20:04, 11 августа 2025Россия

В России суд аннулировал заявку находящегося на СВО кандидата в депутаты

Коммерсант: В Орле суд аннулировал заявку участника СВО на участие в выборах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Кассационный суд аннулировал заявку участника специальной военной операции (СВО) на Украине на участие в выборах в Орловской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Михаил Филимонов планировал участвовать в выборах в городской совет Орла. Документы в избирательную комиссию россиянин подал дистанционно через своего представителя, так как сам с 2022 года находится на передовой.

Местный избирком зарегистрировал кандидата в депутаты по списку, но отказался принять документы по округу из-за того, что они были поданы через представителя. Решение объяснили тем, что по закону дистанционная подача документов возможна, только если кандидат находится на стационарном лечении либо в следственном изоляторе.

В июле Северный районный суд Орла удовлетворил иск Филимонова и обязал избирательную комиссию принять документы кандидата. Однако это решение было оспорено в вышестоящей инстанции. Первый кассационный суд общей юрисдикции аннулировал дистанционную регистрацию кандидата. Участник СВО намерен обжаловать это решение в Верховном суде.

Политолог Владимир Слатинов прокомментировал ситуацию, отметив, что суд первой инстанции был склонен учесть нынешние политические реалии, а кассация вновь вернулась к буквальному прочтению закона. «Теперь интересно, какую трактовку ситуации даст Верховный суд»,— резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что победившим на выборах участникам СВО пришлось вернуться на фронт из-за юридических нестыковок. Так, уроженец Республики Алтай Денис Тадышев отправился обратно на передовую, так как официально он еще не уволен из рядов Вооруженных сил России.

