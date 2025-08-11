В российском городе прогремело несколько взрывов

Shot: В Арзамасе раздалось до семи взрывов

В городе Арзамас (Нижегородская область) произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его данным, местные жители услышали взрывы около 04:30 по московскому времени. Звуки раздавались со стороны восточной части города. «Очевидцы насчитали не менее четырех-семи громких звуков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает дроны над городом. Пока официальная информация на этот счет не поступала. По словам очевидцев, над одним из районов города виднеется дым.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с применением беспилотников типа «Лютый».