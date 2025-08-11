Россия
14:59, 11 августа 2025Россия

В российском регионе у половины мужчин выявили бесплодие

URA.RU: В ХМАО число страдающих бесплодием мужчин выросло до 50 процентов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: krugloff / Shutterstock / Fotodom

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) у половины обследовавшихся мужчин выявили бесплодие. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.

Согласно приведенной центром статистике, 15 лет назад число бесплодных мужчин в российском регионе составляло 15-20 процентов, а сейчас выросло до 50 процентов.

«Большая проблема — увеличение мужского фактора бесплодия (...) Сейчас оно практически сравнялось с количеством женщин, страдающих бесплодием — 50 процентов», — сообщили в медорганизации.

По словам специалистов, снижение репродуктивного потенциала связано с ранним вступлением в половую жизнь и распространением заболеваний, передающихся половым путем. Среди причин, повлиявших на статистику, также назвали воспалительные заболевания, нарушения гормонального фона, включая метаболические и эндокринные расстройства.

Ранее в Минздраве предложили сузить перечень показаний для проведения аборта. В частности, из показаний захотели исключить почти все психические заболевания.

    Все новости