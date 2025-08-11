Интернет и СМИ
В США призвали Трампа убедить Путина оставить Украину «вооруженной до зубов»

WP: США должны убедить Путина, что Украину следует оставить вооруженной до зубов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен убедить президента России Владимира Путина согласиться на то, что Украину продолжат снабжать западным оружием. Такое мнение озвучило американское издание The Washington Post.

В материале подчеркнули, что одной из тем на встрече Путина и Трампа 15 августа должны быть «гарантии безопасности Украины». «Лучше всего заставить Россию признать, что Украина станет постоянным гарнизоном на восточном фланге Европы. Украина должна быть, как дикобраз, до зубов вооружена западным оружием», — утверждает WP.

В статье добавили, что президенты также будут обсуждать условия возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. По мнению американской газеты, Трампу может предложить Москве согласиться на прекращение огня.

Ранее турецкая газета Milliyet заявила, что Путин отправится на встречу с Трампом в статусе победителя. В материале отмечалось, что он добьется желаемого еще до того, как сядет за стол переговоров с американским лидером.

