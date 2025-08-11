Волочкову в золотом платье захотел украсть шейх

Балерину Анастасию Волочкову в золотом платье захотел украсть арабский шейх

Российская балерина Анастасия Волочкова покорила арабского шейха Аркади. Соответствующий материал публикует Super.

49-летняя артистка посетила закрытие международного кинофестиваля «Антарес» в Москве. Для выхода в свет она выбрала золотистое платье облегающего кроя с глубоким декольте. Она собрала волосы а в гладкий пучок и сделала яркий макияж в стиле smoky eyes.

На ковровой дорожке знаменитость появилась в компании арабского шейха, который был в традиционном национальном наряде. По словам Волочковой, шейх захотел украсть ее в ОАЭ на частном самолете еще до начала фестиваля.

«Еще до начала красной дорожки он хотел меня увезти. Ими меня не удивить — проходила уже. Решила профессионально исполнить мою миссию на фестивале. Очень интересное знакомство», — отметила балерина.

