Волочкову в золотом платье захотел украсть шейх

Балерину Анастасию Волочкову в золотом платье захотел украсть арабский шейх
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова покорила арабского шейха Аркади. Соответствующий материал публикует Super.

49-летняя артистка посетила закрытие международного кинофестиваля «Антарес» в Москве. Для выхода в свет она выбрала золотистое платье облегающего кроя с глубоким декольте. Она собрала волосы а в гладкий пучок и сделала яркий макияж в стиле smoky eyes.

На ковровой дорожке знаменитость появилась в компании арабского шейха, который был в традиционном национальном наряде. По словам Волочковой, шейх захотел украсть ее в ОАЭ на частном самолете еще до начала фестиваля.

«Еще до начала красной дорожки он хотел меня увезти. Ими меня не удивить — проходила уже. Решила профессионально исполнить мою миссию на фестивале. Очень интересное знакомство», — отметила балерина.

Ранее Волочкова рассказала о самом роскошном подарке на 8 Марта.

    Все новости