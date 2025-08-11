Россия
14:07, 11 августа 2025

Возглавлявшая департамент внешних связей российская экс-чиновница получила гражданство США

«Коммерсантъ»: Экс-чиновница из Самарской области получила гражданство США
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

После скандала с уголовным делом о мошенничестве с использованием служебного положения Вера Щербачева, возглавлявшая департамент внешних связей Самарской области, получила гражданство США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Увольнению Щербачевой из администрации российского региона предшествовали обыски у нее дома и на работе в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения, связанного с фиктивным трудоустройством в региональный Дом дружбы народов близкой знакомой старшего сына чиновницы.

По данным издания, экс-чиновница покинула Россию в мае 2024 года, прислав заявление об увольнении из-за рубежа. Сообщается, что рожденные в одной из частных американских клиник дети Щербачевой также имеют гражданство США.

Ранее стало известно о гражданстве США у детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова. Сообщалось, что, поскольку они родились в американском роддоме, все документы были оформлены в консульстве США.

    Все новости