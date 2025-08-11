Забота о себе
09:33, 11 августа 2025

Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за сна менее семи часов в сутки

Невролог Пачеко: Сон менее семи часов в сутки приводит к инфаркту и инсульту
Невролог Джанаина Азеведу Сантос Пачеко заявила, что сон менее семи часов в сутки повышает риск развития восьми заболеваний. Такое предупреждение она сделала в беседе с изданием Terra.

Как пояснила Пачеко, короткий сон может привести к гипертонии, инфаркту, инсульту, ожирению, сахарному диабету, деменции, депрессии и тревожному расстройству. Среди других негативных эффектов она назвала ухудшение работы иммунной системы, памяти и концентрации внимания.

Кроме того, по словам врача, из-за сонливости и замедленной реакции повышается риск дорожно-транспортных происшествий и различных несчастных случаев на производстве. В связи с этим она призвала ложиться спать в одно и то же время, следить за тем, чтобы в спальне было темно, а также не использовать по вечерам гаджеты.

Ранее офтальмолог Антон Казанцев рассказал о привычках, которые негативно влияют на зрение. Так, по его словам, бесконтрольное использование цифровых устройств приводит к сухости глаз.

