Жена украинского военного обвинила Киев в отказе забирать пленных

Жена бойца ВСУ обвинила Киев в отсутствии поддержки и отказе забирать пленных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Супруга пропавшего без вести бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила, что Киев отказывается возвращать пленных, а семьи вынуждены самостоятельно обеспечивать военнослужащих. Об этом пишет RT.

Как указала украинка, все денежное довольствие супруга уходило на покупку дронов, боеприпасов, формы и лекарств. При этом выплаты были нерегулярными и в меньшем размере, чем обещали изначально. Женщина отметила, что военные ВСУ вынуждены снабжать себя за свой счет.

«Вокруг военкомата поставили высокие заборы, отгородились от нас, женщин, которые ищут своих мужей, отцов, братьев», — указала она.

Ранее жена украинского военного пожаловалась на коррупцию в ВСУ.

