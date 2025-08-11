Мир
23:45, 11 августа 2025
Мир

Залужного обвинили в манипулировании прошлым

Посольство РФ в Лондоне: Залужный эксплуатирует разногласия среди украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в своих публикациях в СМИ эксплуатирует искусственные разногласия в украинском обществе. С таким заявлением выступило посольство России в Лондоне, сообщает РИА Новости.

В дипведомстве обвинили Залужного в манипулировании прошлым и подчеркнули, что он использует общую с Россией историю в своих целях. В частности, дипломаты указали на статью для журнала Vogue, в которой Залужный рассуждал на тему идентичности, единства и исторических уроков для украинцев.

«Под броской "упаковкой" скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведенные разделительные линии в нынешнем украинском обществе, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей», — подчеркнули в посольстве.

Ранее в Кремле высказались о возможной замене президента Украины Владимира Зеленского на Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация Службы внешней разведки (СВР) говорит сама за себя.

    Все новости