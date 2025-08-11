Силовые структуры
11:07, 11 августа 2025Силовые структуры

Замаскированная под шахматы бомба для российских военных попала на видео

ФСБ: подготовку теракта с замаскированной под шахматы бомбой сняли на видео
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Замаскированная под набор шахмат бомба для подрыва российских военных попала на видео. Запись опубликовало РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

На кадрах видно, как пенсионерка достает шахматную доску и кладет на автомобиль. Она проверяет ее, а затем под зонтом уходит. Далее показана работа силовиков по обезвреживанию взрывоопасных шахмат.

Ранее стало известно, что шахматы планировали подарить военному. Во время раскрытия подарка произошел бы взрыв.

Сначала путем мошеннических схем у пяти россиянок похитили денежные средства, в том числе вынудили продать жилье. Затем представители украинских спецслужб притворились сотрудниками российских правоохранительных органов и пообещали помочь вернуть сбережения. Находясь под психологическим давлением, женщины привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военных, хранению изъятых из тайников бомб, а также для непосредственного подрыва целей украинских спецслужб.

