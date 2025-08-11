Зеленский потребовал ввести новые санкции против России

Зеленский обратился к США и Европе с просьбой ввести новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она не стремится к завершению конфликта на Украине. В связи с этим политик призвал США, Европу и весь остальной мир ввести новые антироссийские санкции. Об этом он заявил в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, что могло бы сохранить жизни, — не сделано», — написал Зеленский. По его мнению, нужно оказывать больше экономического давления на Москву. «Нужна сила — сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира», — добавил политик.

Он отметил, что таким образом можно будет «остановить» экономику России, что в дальнейшем приведет к завершению конфликта на Украине.

9 августа стало известно, что Зеленский подписал указ о введении санкций против российских энергетических компаний.