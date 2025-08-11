Жену российского следователя привлекли по иску на 3,9 миллиарда рублей

Генпрокуратура предъявила претензии к жене главы челябинского СК Колбасина

Жена главы управления Следственного комитета (СК) России по Челябинской области Алексея Колбасина Ольга получила претензию от Генеральной прокуратуры России по иску на 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Она фигурирует в качестве ответчика в иске Генпрокуратуры к основателю ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» Константину Струкову. Отмечается, что ее адвокатом стал Михаил Яшин. Кроме нее, в списке ответчиков еще четыре человека.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить главу следственного управления ведомства по Челябинской области Алексея Колбасина. Затем сообщалось, что счета Колбасина арестованы на сумму 3,9 миллиарда рублей.

Речь идет о поданном Генпрокуратурой иске о взыскании четырех миллиардов рублей с бывшего президента ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» Константина Струкова после прорыва дамбы на Светлинском месторождении. Тогда в результате ЧП были загрязнены мышьяком река Батуровка и прилегающие земли. Ответчиками по делу выступают несколько человек, в их числе Колбасин. С них солидарно будут взысканы суммы для покрытия ущерба.