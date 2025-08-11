Светлана Журова назвала Украину и Гашека главными врагами российского спорта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала главных врагов российского спорта. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Журова выделила Украину. «Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов, постоянные протесты устраивают. Группа чиновников руководит и направляет украинский спорт в этом плане», — заявила она.

Кроме того, бывшая спортсменка упомянула чешского экс-вратаря клубов НХЛ Доминика Гашека. «Гашека используют в те моменты, когда нужно подогреть негативный интерес к России, к российскому спорту», — заявила Журова.

С февраля 2022 года многие российские спортсмены отстранены от международных турниров. Кроме того, страна лишена права проводить крупные турниры.