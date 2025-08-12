46-летняя Елена Летучая снялась без штанов

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась без штанов. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость показала закулисные кадры, сделанные во время фотосессии. Она предстала перед камерой в черном боди, украшенном блестками. Также наряд был оформлен тонкими бретелями и глубоким декольте и обнажал спину.

Кроме того, ведущая надела прозрачные колготки в тон и украшенную мехом обувь и уложила волосы в небрежный пучок.

В июле Елена Летучая посетила концерт американского певца Джастина Тимберлейка в бюстгальтере.