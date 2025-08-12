Силовые структуры
09:16, 12 августа 2025Силовые структуры

Барнаульского маньяка с 11 жертвами на счету оставили в российском СИЗО

Суд продлил содержание под стражей обвиняемого в убийстве 11 девушек в Барнауле
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Калманский районный суд Алтайского края продлил содержание под стражей бывшему чиновнику администрации Калманского района Виталию Манишину, обвиняемому в убийстве 11 девушек в Барнауле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина пробудет в СИЗО еще три месяца, до 21 ноября. По его делу стартовали прения сторон.

Манишина задержали в 2023 году. Он стал фигурантом дела барнаульского маньяка, орудовавшего в начале 2000-х годов. По версии следствия, первое преступление он совершил в 1989 году, удушив отказавшую ему в интимной близости девушку. После этого жертвами стали еще десять человек, среди которых пять несовершеннолетних абитуриенток Алтайского госуниверситета. Мужчина обманом уводил их с территории вуза, убеждал сесть в машину, вывозил в безлюдное место, где насиловал и совершал удушение с помощью ремня безопасности. Он дал признательные показания.

