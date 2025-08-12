Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 12 августа 2025Ценности

Беременную Регину Тодоренко обругали в сети за танцы в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @reginatodorenko

Беременная телеведущая и блогерша Регина Тодоренко записала видео в бикини и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя звезда «Орла и решки» в раздельном купальнике черного цвета исполнила танец на камеру. При этом она двигалась под музыку с распущенными волосами и без макияжа на лице, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Поклонники разделились во мнениях по поводу ролика знаменитости. «И зачем это нужно? Прям неприятно стало», «Не понимаю этой моды, когда беременные одна за другой показывают животы и все свое тело, хоть и в купальнике», «Вообще-то не очень прилично выставлять себя в таком виде в интернете», «Пример многим! Спортивная, веселая», «Восхитительная», «Фигурка огонь», — высказывались они в комментариях.

В июле сообщалось, что Регина Тодоренко впечатлила фанатов шпагатом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Появились подробности о гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в 50 лет

    Россияне устремились в одну страну Азии после запуска прямых рейсов

    В Госдуме предложили сократить число детей мигрантов в школах

    Европейскому автопрому предсказали миллиардные убытки

    На Западе сделали мрачный прогноз о будущем Украины

    Экономист высказался об источниках финансирования возможного повышения декретных

    Беременную Регину Тодоренко обругали в сети за танцы в бикини

    Дважды наехавший на людей водитель самосвала сбежал из России

    Принц Гарри и Меган Маркл стали еще богаче вопреки ожиданиям ненавистников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости