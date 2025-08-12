Китай создаст крупнейшего в мире судостроителя

WSJ: Китай создаст крупнейшую в мире судостроительную компанию с долей 17 %

На этой неделе в Китае завершается процедура слияния двух государственных судостроительных компаний — China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry — в одну, которая станет крупнейшей в отрасли в мире. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Ее доля на мировом рынке судостроения составит 17 процентов, совокупная выручка будет достигать 18 миллиардов долларов. К настоящему времени в портфеле создаваемой компании находится 530 судов с совокупным дедвейтом (масса полезного груза), равным 54 миллионам тонн.

В прошлом компании уже были единым целым, но в 1999 году в целях конкуренции правительство Китая разделило структуру на две части. Пойти в обратную сторону Пекин решил в связи с курсом на консолидацию госкомпаний в отраслях, связанных с военным производством.

Оба судостроителя по большей части занимаются коммерческими заказами, но CSSC также отвечает за крупные контракты ВМС КНР, а China Shipbuilding Industry построила первый китайский авианосец «Шаньдун». Эксперты отмечают, что слияние позволит Китаю приблизиться к цели доминирования в мировом судостроении. Уже в прошлом году на построенные на китайских верфях суда приходилось 55 процентов глобального тоннажа.

Отдельно объединение позволит противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа, который ввел сборы для судов, произведенных в Китае или принадлежащих китайским компаниям.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Китай нарастить закупки американских соевых бобов, что позволит сократить торговый дефицит, ставший причиной введения импортных пошлин. Он выразил надежду, что продажи вырастут в четыре раза.