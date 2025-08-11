Экономика
12:00, 11 августа 2025Экономика

Трамп призвал Китай покупать один «высококачественный» продукт у американцев

Трамп призвал Китай быстро увеличить закупки сои из США в четыре раза
Дмитрий Воронин
Фото: Dane Rhys / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Китай резко увеличить закупки американских соевых бобов, указав, что их рост в том числе позволит сократить торговый дефицит, ставший ранее причиной введения высоких импортных пошлин. Глава Соединенных Штатов высказался об этом в Truth Social.

«Китай обеспокоен нехваткой соевых бобов. Наши замечательные фермеры производят самую высококачественную сою», — написал Трамп. Он выразил надежду на быстрое увеличение поставок в четыре раза и пообещал, что заказы будут выполняться быстро.

В апреле, после того как Трамп начал войну пошлин, сообщалось, что являющийся крупнейшим в мире потребителем сои Китай на фоне обострения массово закупился продукцией в Бразилии. В целом объем торговли между двумя странами несмотря на достигнутые позднее договоренности сократился в январе — июле на 12 процентов, до 337 миллиардов долларов.

Примерно на столько же (13,1 процента) уменьшилось положительное сальдо Пекина в товарообороте с Вашингтоном, хотя в целом показатель все равно вырос за счет торговли с Европой и странами юго-восточной Азии.

Также на днях стало известно, что вопрос о введении новых тарифов против КНР за покупку российской нефти пока не снят Белым домом с повестки дня. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, окончательное решение еще не принято.

