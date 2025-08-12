Дмитрук: Наиболее подходящим местом для переговоров были бы Минск или Москва

Переговоры по урегулированию украинского конфликта следовало бы провести в Москве или Минске. Об этом «Известиям» заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он напомнил, что Минск в качестве места для проведения переговоров предлагал белорусский лидер Александр Лукашенко. «Никто в мире, я думаю, не сомневается в том, что такая формула, такое проведение было бы нормальным, эффективным, объективным, не заангажированным с разных сторон», — считает Дмитрук.

В то же время политик одобрил и проведение переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, сам факт такого контакта является позитивным сигналом. При этом депутат отметил, что переговорные группы, которые сформировал украинский лидер Владимир Зеленский, работали только на эскалацию конфликта, так что тот факт, что их исключили из переговорного процесса, также является хорошим сигналом.

Ранее Дмитрук заявил, что имя Зеленского стало символом всего самого подлого, разрушительного и страшного, что случалось со страной.