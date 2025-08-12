Экономика
Для курса рубля назвали три сценария в зависимости от исхода переговоров на Аляске

Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Динамика курса рубля в ближайшем будущем во многом будет зависеть от исхода переговоров президентов РФ и США, которые должны состояться на Аляске 15 августа, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с чьим комментарием ознакомилась «Лента.ру».

С учетом того, что август традиционно является тяжелым месяцем для нацвалюты из-за сезонного роста импорта и пика отпусков, а теперь еще и начавшегося ослабления денежно-кредитной политики Банка России, эксперт назвал три возможных сценария развития событий. При нейтральном рубль стабилизируется на уровне 11,0--11,3 за юань; при негативном, предполагающем эскалацию санкций, ослабнет до 11,8-12,0, а при позитивном на фоне снижения напряженности юань откатится до 10,5-10,8 рубля, прогнозирует Чернов.

С учетом того, что из-за падения стоимости нефти экспортные доходы страны снижаются, усугубляя дефицит валюты, рубль остается уязвимым без структурных реформ, констатировал специалист.

К моменту написания материала курс юаня на Мосбирже находился в районе 11,07 рубля (официальный курс ЦБ на 12 августа — 11,05).

