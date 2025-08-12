Силовые структуры
18:44, 12 августа 2025Силовые структуры

Дважды наехавший на людей водитель самосвала сбежал из России

В Новосибирске суд заочно арестовал водителя самосвала за попытку сбить людей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Новосибирске суд заочно арестовал водителя самосвала, дважды наехавшего на группу людей. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина сбежал из России, его объявили в международный розыск. Он будет отправлен в СИЗО на 2 месяца со дня его задержания в России или экстрадиции.

Все произошло в Кировском районе российского города. Грузовик, двигаясь задним ходом, наехал на людей, стоящих возле строения. Затем он проехал немного вперед, после чего снова въехал в прохожих. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, госпитализации не потребовалось. Следователи возбудили уголовное дело о покушении.

