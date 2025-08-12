Дважды побывавшая на МКС астронавт рассказала о сексе в космосе

Бывшая астронавт НАСА Николь Скотт считает, что секс в космосе возможен. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу LADbible Stories.

Скотт дважды побывала в космосе — в 2009 и 2011 годах — и всего провела на Международной космической станции (МКС) 103 дня. Один из зрителей спросил у нее, возможен ли секс в космосе. Она призналась, что сама этим на МКС не занималась и не слышала, чтобы кто-то делал нечто подобное, но заявила, что это вполне возможно.

«Не думаю, что что-то может физически помешать вам заняться сексом в космосе (…) Знаете, я могу вообразить что-то вроде плаванья в бассейне. Вы ведь можете заниматься сексом там», — предположила Скотт. Она пошутила, что в конце концов, если кому-то очень понадобится заняться сексом в космосе, они найдут способ.

Ранее Скотт рассказала, видела ли инопланетян в космосе. Астронавт призналась, что не видела, но там происходили другие странные события.

