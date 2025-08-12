Двое россиян попытались доехать до моря на поезде с углем и поплатились

URA.RU: Двух жителей Екатеринбурга сняли с грузового поезда в Златоусте

Двое россиян попытались доехать до моря на грузовом поезде и поплатились. Об этом сообщает URA.RU.

Жителей Екатеринбурга сняли с поезда на железнодорожной станции города Златоуст. Путешественники признались, что залезли в вагон с углем, чтобы попасть в Краснодар, при себе у них были рюкзаки с вещами.

Как сообщили информационному агентству в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, на екатеринбуржцев составили административные протоколы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Каждый турист заплатит штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее россиянка опоздала на поезд до Москвы из-за объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов и режима ЧС в Сочи. Туристка потребовала возместить затраты, однако не получила полной компенсации билета.

