16:36, 12 августа 2025Путешествия

Двое россиян попытались доехать до моря на поезде с углем и поплатились

URA.RU: Двух жителей Екатеринбурга сняли с грузового поезда в Златоусте
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Двое россиян попытались доехать до моря на грузовом поезде и поплатились. Об этом сообщает URA.RU.

Жителей Екатеринбурга сняли с поезда на железнодорожной станции города Златоуст. Путешественники признались, что залезли в вагон с углем, чтобы попасть в Краснодар, при себе у них были рюкзаки с вещами.

Как сообщили информационному агентству в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, на екатеринбуржцев составили административные протоколы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Каждый турист заплатит штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее россиянка опоздала на поезд до Москвы из-за объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов и режима ЧС в Сочи. Туристка потребовала возместить затраты, однако не получила полной компенсации билета.

