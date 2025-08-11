Путешествия
Россиянка опоздала на поезд из-за атаки БПЛА на Сочи и не получила компенсацию

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянка опоздала на поезд до Москвы из-за объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и режима ЧС в Сочи, но не получила полной компенсации билета. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Равиля К., которая является инвалидом второй группы, рассказала, что решила не рисковать и сдала электронный билет незадолго до отправления поезда. Туристка потребовала возместить затраты, однако ей вернули только часть суммы, согласно общим правилам компенсации перевозчика.

«Была удержана сумма у инвалида, который не по своей прихоти сделал этот возврат. Я прошу адекватно воспринять ситуацию и вернуть удержанную сумму», — обратилась пассажирка к РЖД.

«Крыша ТурДома» пишет, что, по оценке юристов, законных оснований на возврат полной стоимости билета у Равили нет — компенсация была осуществлена по правилам РЖД. Компания удерживает цену плацкарты (плата за место и обслуживание в поезде) в случае обращения пассажира не позднее 12 часов после отправления поезда. Кроме того, режим ЧС относится к форс-мажорным ситуациям, за обстоятельства которых компания не отвечает.

Режим ЧС вводился в Сочи 8 августа. Над городом сбили два украинских дрона, один из которых поразили над поселком Лоо. В сети распространились кадры эвакуации отдыхающих с пляжей.

