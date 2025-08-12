Экономист высказался об источниках финансирования возможного повышения декретных

Экономист Щербаченко: Увеличить размер декретных можно при участии работодателей

Возможное повышение декретных выплат в России потребует дополнительного бюджетного финансирования, но еще одним источником таких средств могли бы стать и сами организации, в которых граждане трудоустроены. Такую точку зрения высказал в беседе с KP.RU доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Как стало известно 12 августа, в Институте Народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН предложили увеличить декретные выплаты и отпуск по уходу за ребенком, чтобы стимулировать улучшение демографии в стране, подняв их при рождении второго ребенка с нынешних 40 до 60 процентов от среднего дохода и выплачивая не 1,5, а 2,5 года, а после появления третьего — до 80 процентов, продлив до трех лет.

По словам давшего комментарий к его предложению экономиста, есть «альтернативное предложение — увеличить размер этих пособий за счет работодателя», поскольку «только сочетание разных мер, включая инициативы от работодателей, поможет тут улучшить ситуацию».

«Но все подобные предложения требуют тщательной проработки», — подчеркнул Щербаченко.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала вдвое — до пяти рабочих дней. «Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия», — подчеркнул глава кабмина.