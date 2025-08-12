Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 12 августа 2025Россия

Эксперт заявил о превосходстве российских подростков над современными ИИ

Трухачев: Российские школьники решают задачи, которые не под силу ИИ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Российские школьники и студенты демонстрируют уровень подготовки, который уже превосходит возможности некоторых современных систем искусственного интеллекта. Об этом «Царьграду» рассказал технический эксперт Сергей Трухачев, комментируя успех российской сборной на олимпиаде по ИИ в Китае.

По его словам, еще в 2020 году отечественные разработчики создали одну из лучших в мире систем распознавания лиц FindFace. Этой технологией интересовались Китай, Южная Корея, США, Великобритания и Канада, однако проект был выкуплен государством и под брендом NtechLab внедрен в московскую сеть видеонаблюдения.

«Наши молодые ребята всегда занимали и будут продолжать занимать ведущие места в олимпиадах — по программированию, математике и искусственному интеллекту», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что в России растет целое поколение 14–17-летних подростков, которые глубоко понимают принципы работы передовых технологий. Среди них встречаются школьники, способные решать задачи, которые пока не под силу даже крупным ИИ, вроде GPT.

По словам Трухачева, еще несколько лет назад крупные научные и оборонные организации неохотно пускали молодых людей к реальным проектам, считая, что они «взрослые дяди и все знают» сами. Теперь ситуация меняется: многие лаборатории открывают двери для студентов еще до окончания вуза, а участие в сложных разработках стало для них обычным делом. Так, отметил он, в Петербурге двое студентов ИТМО работают над созданием систем для беспилотных летательных аппаратов, получая зарплату выше, чем предлагают ведущие технологические корпорации страны.

Ранее сообщалось об успехе сборной России на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. Команда завоевала восемь медалей и заняла первое место как по числу золотых наград, так и в общем зачете среди участников из 61 страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал встречу с Путиным и Трампом

    Российского учителя заподозрили в избиении трех учеников частной школы

    Мать поцелованного мигрантом в Москве четырехлетнего мальчика прокомментировала инцидент

    Российский психолог раскрыла неожиданную причину стремления к идеальной внешности

    Трамп собрался судиться с главой ФРС

    На Украине допустили согласие Киева на вывод войск из ДНР

    Названа раздражающая Трампа черта Зеленского

    Задымившийся тепловоз в российском городе попал на видео

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о работе на рынке за 50 рублей в день

    Беглого наркоторговца поймали у стоматолога в другой стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости