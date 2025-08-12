Эксперт заявил о превосходстве российских подростков над современными ИИ

Трухачев: Российские школьники решают задачи, которые не под силу ИИ

Российские школьники и студенты демонстрируют уровень подготовки, который уже превосходит возможности некоторых современных систем искусственного интеллекта. Об этом «Царьграду» рассказал технический эксперт Сергей Трухачев, комментируя успех российской сборной на олимпиаде по ИИ в Китае.

По его словам, еще в 2020 году отечественные разработчики создали одну из лучших в мире систем распознавания лиц FindFace. Этой технологией интересовались Китай, Южная Корея, США, Великобритания и Канада, однако проект был выкуплен государством и под брендом NtechLab внедрен в московскую сеть видеонаблюдения.

«Наши молодые ребята всегда занимали и будут продолжать занимать ведущие места в олимпиадах — по программированию, математике и искусственному интеллекту», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что в России растет целое поколение 14–17-летних подростков, которые глубоко понимают принципы работы передовых технологий. Среди них встречаются школьники, способные решать задачи, которые пока не под силу даже крупным ИИ, вроде GPT.

По словам Трухачева, еще несколько лет назад крупные научные и оборонные организации неохотно пускали молодых людей к реальным проектам, считая, что они «взрослые дяди и все знают» сами. Теперь ситуация меняется: многие лаборатории открывают двери для студентов еще до окончания вуза, а участие в сложных разработках стало для них обычным делом. Так, отметил он, в Петербурге двое студентов ИТМО работают над созданием систем для беспилотных летательных аппаратов, получая зарплату выше, чем предлагают ведущие технологические корпорации страны.

Ранее сообщалось об успехе сборной России на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. Команда завоевала восемь медалей и заняла первое место как по числу золотых наград, так и в общем зачете среди участников из 61 страны.