Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 12 августа 2025Экономика

Экспорт российской химической продукции резко вырос

Экспорт химической продукции из России вырос в 2025 году на 22 %, до $16,2 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Экспорт химической продукции и каучуков из России вырос в январе-июне к уровням аналогичного периода прошлого года на 22 процента, составив 16,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на материалы ФТС сообщает «Интерфакс».

С учетом того, что за первые пять месяцев года показатель достиг 13,3 миллиарда долларов, июньские поступления от реализованной за рубеж продукции составили 2,9 миллиарда, увеличившись к маю на 3,6 процента, отмечает агентство.

Не столь резкий, но довольно значимый рост в денежном выражении продемонстрировал и импорт в РФ продукции химпрома. В первом полугодии он стал больше на 6,7 процента, поднявшись до 26,7 миллиарда долларов.

В прошлом году экспорт РФ в этом сегменте товарооборота увеличился на 1,3 процента, до 27,6 миллиарда долларов, а импорт снизился на 4 процента, до 53,5 миллиарда.

Ранее стало известно, что Россия сократила в январе-июне поставки электроэнергии за рубеж на 12,6 процента, а импорт напротив, вырос на 14,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    «Роскосмос» подтвердил запуск «Биона» с мышами

    На Украине сидящего в СИЗО депутата решили снять должности

    Депутаты предложили ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе

    Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео

    Генерал ФСБ раскрыл особенности подготовки встречи уровня президентов России и США

    Европа обошла США по объему военной помощи Украине

    Волочкова матом ответила на идею запретить в России нецензурную брань

    В России вспомнили о генерале Суровикине на фоне перестановок в Минобороны

    Биолог предупредил об опасности распространяющейся в России инфекции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости