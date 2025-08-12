Экспорт российской химической продукции резко вырос

Экспорт химической продукции из России вырос в 2025 году на 22 %, до $16,2 млрд

Экспорт химической продукции и каучуков из России вырос в январе-июне к уровням аналогичного периода прошлого года на 22 процента, составив 16,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на материалы ФТС сообщает «Интерфакс».

С учетом того, что за первые пять месяцев года показатель достиг 13,3 миллиарда долларов, июньские поступления от реализованной за рубеж продукции составили 2,9 миллиарда, увеличившись к маю на 3,6 процента, отмечает агентство.

Не столь резкий, но довольно значимый рост в денежном выражении продемонстрировал и импорт в РФ продукции химпрома. В первом полугодии он стал больше на 6,7 процента, поднявшись до 26,7 миллиарда долларов.

В прошлом году экспорт РФ в этом сегменте товарооборота увеличился на 1,3 процента, до 27,6 миллиарда долларов, а импорт снизился на 4 процента, до 53,5 миллиарда.

Ранее стало известно, что Россия сократила в январе-июне поставки электроэнергии за рубеж на 12,6 процента, а импорт напротив, вырос на 14,8 процента.