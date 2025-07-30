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16:15, 30 июля 2025Экономика

Россия значительно сократила экспорт электроэнергии

Россия в I полугодии 2025-го сократила экспорт электроэнергии на 12,6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Компания «Интер РАО» — единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ — значительно сократила в январе-июне поставки за рубеж год к году на 12,6 процента, до 3,075 миллиарда киловатт-часов. Об этом сообщается на ее сайте.

При этом более половины (около 52 процентов) объема поставок пришлось на Казахстан и Киргизию, еще примерно 16 процентов — на Монголию. Импорт электричества напротив вырос на 14,8 процента, до 1,273 миллиарда киловатт-часов, что произошло «преимущественно за счет перетоков из Казахстана», говорится в материалах.

«Как и в первом полугодии 2024 года продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объем экспорта в Китай до плановых значений», — также сообщили в российской компании. В середине июня падение поставок в КНР там оценивалив 44 процента год к году.

По итогам первых девяти месяцев прошлого года поставки электроэнергии за рубеж снижались на треть, в декабре их годовое падение ожидали на уровне 20 процентов, с общим показателем экспорта в 8,5 миллиарда киловатт-часов.

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