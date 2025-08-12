Мир
16:58, 12 августа 2025Мир

Эрдоган заявил о готовности Турции принять саммит лидеров по Украине

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять саммит лидеров по Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности турецкой стороны принять саммит лидеров по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

По словам политика, формирование Киевом рабочих групп в военной, гуманитарной и политических областях проложит путь к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Эрдоган также подчеркнул, что успехи, достигнутые во время прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, имеют важное значение.

Президент выразил надежду, что дальнейшие этапы диалога приведут к существенным договоренностям о прекращении боевых действий и установлении стабильного мира.

Ранее в администрации Эрдогана заявили, что Турция рассчитывает на сохранение интенсивности российско-украинских переговоров в Стамбуле, несмотря на попытки их срыва. Там подчеркнули, что Анкара регулярно призывает Москву и Киев продолжать диалог. По его словам, попытки срыва переговоров «будут всегда».

