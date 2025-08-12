Ермак велел послать на три буквы одну категорию граждан

Ермак попросил посылать на три буквы тех, кто прикрывается офисом Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил посылать на три буквы тех, кто прикрывается его ведомством. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами, его слова приводит «Экономическая правда».

Так он ответил на вопрос о своем негласном влиянии в стране. «Все, кто к вам приходит, прикрываясь ОП (офис президента — прим. «Ленты.ру»), моим именем, что-то решать. Можете их на три буквы посылать или посылать в организации, которые тоже состоят из трех или четырех букв», — заявил Ермак.

Он также призвал студентов прийти «в гости» в офис Владимира Зеленского, чтобы посмотреть все своими глазами.

Ранее Андрей Ермак призвал к участию Киева на переговорах России и США на Аляске. По его словам, Украина признает необходимость прекращения огня, но не согласна считать линию фронта границей с Россией.