Ермак велел послать на три буквы одну категорию граждан

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил посылать на три буквы тех, кто прикрывается его ведомством. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами, его слова приводит «Экономическая правда».
Так он ответил на вопрос о своем негласном влиянии в стране. «Все, кто к вам приходит, прикрываясь ОП (офис президента — прим. «Ленты.ру»), моим именем, что-то решать. Можете их на три буквы посылать или посылать в организации, которые тоже состоят из трех или четырех букв», — заявил Ермак.
Он также призвал студентов прийти «в гости» в офис Владимира Зеленского, чтобы посмотреть все своими глазами.
Ранее Андрей Ермак призвал к участию Киева на переговорах России и США на Аляске. По его словам, Украина признает необходимость прекращения огня, но не согласна считать линию фронта границей с Россией.