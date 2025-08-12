Еще один регион России увеличил выплаты новобранцам СВО

В Карачаево-Черкесии увеличили выплаты новобранцам СВО

В Карачаево-Черкесии увеличили выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона Рашида Темрезова.

Республиканские власти увеличили размер «подъемных», которые полагаются бойцам в качестве бонуса за подписание контракта с Минобороны. Теперь они будут получать от республики 1,9 миллиона рублей.

Таким образом, с учетом единой федеральной выплаты новобранцы смогут получить до 2,3 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.

В августе российские регионы продолжили практику пересмотра в сторону увеличения выплат при поступлении на военную службу. Такие меры были приняты в Татарстане, где новобранцы смогут получить 3,1 миллиона рублей, и в Тамбовской области. Там добровольцам выплату повысили сразу на 600 тысяч рублей.