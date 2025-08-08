Россия
Российский регион почти вдвое увеличил выплату новобранцам СВО

В Тамбовской области резко повысили выплату новобранцам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Тамбовской области резко повысили выплату новобранцам СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбова в Telegram.

«Подъемные» при заключении контракта с Минобороны на территории региона увеличили почти вдвое. Если раньше бойцам выплачивали по 600 тысяч рублей, то теперь на счет каждого добровольца будет приходить 1,1 миллиона рублей.

Таким образом, с учетом федеральной выплаты тамбовские новобранцы будут получать по полтора миллиона рублей. Суммарно за первый год службы контрактники смогут заработать свыше четырех миллионов рублей, отметили в пресс-службе.

Российские регионы продолжают повышать размер выплат военнослужащим, решившим участвовать в спецоперации. Так, в августе выплаты повысили в Татарстане. Там новобранцы будут получить свыше трех миллионов рублей при подписании контракта с Минобороны.

