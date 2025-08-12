Еврокомиссар по обороне рассказал о темпах производства боеприпасов ЕС

FT: ЕС нарастит производство боеприпасов до 2 млн единиц в год к концу 2025 года

Европейский союз (ЕС) к концу 2025 года нарастит производство боеприпасов до 2 миллионов единиц в год. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, пишет газета Financial Times (FT).

Кубилюс раскрыл темпы производства в Европе. По его словам, с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине производственные мощности европейских стран выросли с 300 тысяч снарядов в год до более миллиона, а к концу текущего года достигнут 2 миллионов.

Еврокомиссар также отметил, что комиссия изучает возможности схем «стимулирования промышленности к расширению производства в других областях». Он отметил, что приоритетными категориями производства являются ракеты, средства противовоздушной обороны, артиллерия и беспилотники.

Ранее FT сообщила, что Страны Европы ускорили строительство оборонных предприятий втрое после начала конфликта на Украине, достигнув исторического масштаба. По данным издания, общая площадь европейских военных заводов выросла с 790 тысяч квадратных метров в 2020-2021 годах до 2,8 миллиона квадратных метров в 2024-2025 годах. Наибольшего роста добились компании Rheinmetall и венгерская государственная оборонная компания N7 Holding, специализирующаяся на производстве боеприпасов и взрывчатых веществ.

Авторы материала подчеркивают, что резкое расширение производственных площадей является свидетельством подготовки стран Европы к возможному военному конфликту.

